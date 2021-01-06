Trabzonspor'un transfer hedefi Enzo Perez kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

Trabzonspor, ara transfer döneminde bombayı patlatmaya hazırlanıyor... Fırtına, Arjantin Milli Takımı formasını 36 kez terletmiş yıldız orta saha oyuncusu Enzo Perez'i kadrosuna katacak.

ENZO PEREZ KİMDİR?

22 Şubat 1986 doğumlu olan 1.79 boyundaki Arjantinli oyuncu ön libero mevkisinde forma giyiyor. Futbola Godoy Cruz'da başladı. Daha sonra 2011'de 2.4 milyon Euro karşılığında Benfica'ya transfer oldu. Bir süre Estudiantes forması giyen Arjantinli oyuncu 2015 yılında rekor bedelle 25 milyon Euro'ya Valencia'ya transfer oldu. 3 sezon Valencia forması giyen Enzo Perez daha sonra bir kez daha ülkesi Arjantin'e döndü. Son 4 yıldır River Plate forması giyen 34 yaşındaki orta saha 22 kez Arjantin Milli Takım forması giydi. Kariyerinde 406 maça çıkan Perez'in 28 golü bulunuyor.

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇINDA İLK 11'DEYDİ!

2014 Dünya Kupası final maçında Arjantin milli takımının ilk 11'inde yer alan Enzo Perez, o maçta 86. dakikada yerini Fernando Gago'ya bırakmıştı.

Bu maçın kadrosunda şimdilerde Karagümrük forması giyen Lucas Biglia da vardı eğer Enzo Perez Trabzonspor'a transfer olursa eski takım arkadaşı Biglia ile rakip olacak.