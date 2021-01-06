Trabzonspor'un yeni transferi Berat Özdemir kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? İşte detaylar...

Trabzonspor, ara transfer dönemine Berat Özdemir ile hızlı bir giriş yaptı. Gençlerbirliği'nin yıldızı Berat Özdemir hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...

BERAT ÖZDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Berat Ayberk Özdemir 23 Mayıs 1998 yılında Melikgazi, Kayseri'de dünyaya geldi. Futbola 2008 yılında Gençlerbirliği altyapısında başladı. 2016-2017 sezonunun devre arasında profesyonel oldu. Gençlerbirliği'nin pilot takımı görevini gören 2. Lig ekibi Hacettepe'de forma giymeye başladı. Hacettepe'de 1,5 sezon forma giydikten sonra 2017-2018 sezonu başında Gençlerbirliği A Takımı kadrosuna alındı. 31 Ağustos 2018'de Osmanlıspor ile oynanan maçta ilk kez a takım forması giydi. Ailesinin tek çocuğu olan Berat'ın annesi diş teknisyeni iken babası askerdi. 2019 sonu itibarıyla Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde antrenörlük bölümünü okuyor. Berat bu sezon, 13 maçta forma giydi ve 3 gol atma başarısını gösterdi. Berat Özdemir ön libero ve 10 numara olarak da oynayabiliyor.