Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan galibiyet yorumu: Üzerine koyarak gidiyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kazandıkları Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Galibiyet nedeniyle mutlu olduğunu belirten deneyimli teknik adam, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi de kulüpteki 'mali huzur' nedeniyle övdü.

Avcı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Pandemi döneminde yayıncı kuruluştan elde edilen gelirde ciddi düşüş, uzun süre ödeme yapılmaması, bu bütün kulüpleri sıkıntıya soktu. Seyirci hasılatının olmaması, reklam ve sponsorluk gelirlerinin tamamen durmuş olması ve ürün satışlarının dibe vurması.

"OYUNCULARINA BORCU OLMAYAN BİR TRABZONSPOR VAR"

Buna rağmen bugün oyuncularına 1 kuruş borcu olmayan bir Trabzonspor. Bizim yönetimin göreve geldiği zaman en büyük sıkıntı olarak önünde duran bu problem ortadan kalkmış ki siz de dahil kimse bunu konuşmuyor.

"KAZANACAKLARINA İNANIYORDUM"

Her seferinde bir tık üzerine koyarak gidiyoruz. Ne puana, ne sıralamaya bakıyoruz. Bir sonraki haftaya nasıl hazırlanırız, ona bakıyorum ben. Burası bir aile. İnişler çıkışlar olacaktır ancak gelişiyoruz ve bu durum beni memnun ediyor. Kazanacaklarına inanıyordum. Onlara 4 gün izin verdim."