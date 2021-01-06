Trabzonspor - Göztepe: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, evinde Göztepe'yi konuk etti. Kritik karşılaşmayı bordo-mavililer 1-0'lık skorla kazandı.

Trabzonspor'u galibiyete taşıyan golü 28. dakikada Caleb Ekuban kaydetti. Ganalı futbolcu, üst üste 2 maçında da fileleri havalandırırken, bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.

Son 5 maçta 4. galibiyetine imza atan Fırtına, puanını 26'ya çıkarıp zirveyi takibini sürdürdü.

Ligde son 5 maçta 4. kez mağlup olan ve galibiyet hasreti de 5 maça çıkan Göztepe ise 19 puanda kaldı.