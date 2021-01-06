Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Göztepe: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 17. haftasında 'yi konuk eden , zorlu maçı 1-0 kazanıp üst üste 2. galibiyetini aldı ve zirve yürüyüşünü sürdürdü. Bordo-mavilileri üç puana taşıyan golü son haftaların formda ismi Caleb kaydetti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 13:54 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 18:04
Trabzonspor - Göztepe: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 17. haftasında , evinde 'yi konuk etti. Kritik karşılaşmayı bordo-mavililer 1-0'lık skorla kazandı.

Trabzonspor'u galibiyete taşıyan golü 28. dakikada Caleb kaydetti. futbolcu, üst üste 2 maçında da fileleri havalandırırken, bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.

Son 5 maçta 4. galibiyetine imza atan , puanını 26'ya çıkarıp zirveyi takibini sürdürdü.

Ligde son 5 maçta 4. kez mağlup olan ve galibiyet hasreti de 5 maça çıkan Göztepe ise 19 puanda kaldı.

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