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teknik direktörü 'dan transferi için teşekkür!

teknik direktörü , yeni transfer hakkında konuştu. Avcı, Berat transferini bizzat kendisinin istediğini dile getirirken, yönetimin bu hususta ısrarcı olmasına sevindiğini aktardı. İşte o ifadeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 15:41
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'dan Berat Özdemir transferi için teşekkür!

teknik direktörü , Göztepe maçı öncesi yaptığı konuşmada transferine ilişkin konuştu.

Avcı'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde oldu;

"3. gün bugün, 2 günü dinlenmeyle geçirdik. Göztepe, daha iyi durumda geldi fiziksel ve zihinsel olarak. Göztepe, oyun anlamında birbirine yakın bir takım. Kendi sahamızdayız. Bugün sonuç almak istiyoruz.

Türk futbolunun son dönemlerdeki en değerli oyuncularından biri Berat Özdemir. Talebim oldu yönetimden. Başkan ve yönetime teşekkür ederim, ısrarcı davrandılar. Trabzonspor'u tercih etmesi, Abdullah Avcı ile çalışmak istemesi değerli.

Berat için önce burada, sonra Avrupa Şampiyonası'nda oynamak, daha sonra Avrupa'ya transfer hedef. Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu buradan nasıl Avrupa'ya gittiyse o da öyle gidecektir. Akıllı, zeki bir oyuncu."

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