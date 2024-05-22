Haberler Haberler BEKÇİ ALIMI 2024 | Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? - Bekçi olma şartları nelerdir, nasıl olunur?

BEKÇİ ALIMI 2024 | Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? - Bekçi olma şartları nelerdir, nasıl olunur?

EGM bekçi alımı her yıl belirlenen tarihlerde yapılıyor. Binlerce aday arasından uygun olan kişiler bekçilik görevine başlıyorlar. Bu yıl için ise bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Bekçi olma şartları nelerdir, nasıl olunur? araştırmaları hız kazandı. Çarşı ve mahalle bekçilik başvuru şartları merak edilirken bilinmesi gereken tüm bilgileri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 00:20 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 00:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEKÇİ ALIMI 2024 | Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? - Bekçi olma şartları nelerdir, nasıl olunur?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU 2024 | Polis Akademisi'nin Milli Eğitim Bakanlığı ile hazırladığı 1. dönem bekçilik başvurusu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2024 yılı içerisinde henüz herhangi bir alım yapılmadı ve güncel duyurular takip ediliyor. Arama motorlarında ise 1. dönem bekçi alımı ne zaman, yapılacak mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. EGM çarşı ve mahalle bekçilik başvuru şartları ve detaylar haberimizde...

2024 1. DÖNEM BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

2024 yılı bekçi alımı başvuruları için bekleyiş sürüyor. Bekçilik başvurusu için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu yıl herhangi bir alım olması durumunda haberimizin içerisine güncel bilgiler eklenecektir.

BEKÇİLİK SINAVINA GİDERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1.Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar ve ilaçlar, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartları, para, alyans, şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su ve şeffaf numaralı gözlük hariç; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, elektronik anahtar, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, metal ve cam eşya, banka kredi kartları, her türlü elektronik ve mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar, yiyecek, içecek ve diğer tüketim maddeleri bulunduran aday sınav binasına alınmayacaktır.

2.Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

3.Adaylar sınava; sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

BEKÇİLİK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR | PA Çarşı ve Mahalle Bekçiliği çıkmış soru ve çözümleri PDF İNDİR 2023 Devamını Oku BUNU DA OKU

4.Adaylar, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu- karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.

5.Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarı 02.10.2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr adreslerinden yayımlanacaktır.

REKLAM
Atalanta Avrupa Ligi Şampiyonu!
DİĞER
Kakılmış, İnce İnce Yasemince, Sürahi Nine ve niceleri...Usta oyuncu Yasemin Yalçın’ın kızı da çok ünlüymüş! Güzelliğiyle hayran bıraktı
Başkan Erdoğan 7. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu
Ergin Ataman ile F.Bahçe taraftarları arasında gerginlik!
Cimbom'dan Kartal'ın eski yıldızına kanca! Buruk'un yeni gözdesi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KURBANLIK FİYATLARI 2024
Babalar günü hangi gün 2024?
LGS NE ZAMAN 2024?
LGS giriş belgesi nasıl alınır?
YKS DENEME SINAVI 2024 | MEB Türkiye geneli YKS deneme sınavı ne zaman, saat kaçta? Kimler katılabilir?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ergin Ataman ile F.Bahçe taraftarları arasında gerginlik! Ergin Ataman ile F.Bahçe taraftarları arasında gerginlik! 23:41
F.Bahçe İstanbulspor mesaisine başladı! F.Bahçe İstanbulspor mesaisine başladı! 23:06
Atalanta Avrupa Ligi Şampiyonu! Atalanta Avrupa Ligi Şampiyonu! 21:09
Topraktepe ve Avcı'dan Türkiye Kupası sözleri! Topraktepe ve Avcı'dan Türkiye Kupası sözleri! 19:08
Hasan Arat'tan Türkiye Kupası sözleri! Hasan Arat'tan Türkiye Kupası sözleri! 18:55
İsmail Kartal: Şampiyon olacağımıza inanıyorum! İsmail Kartal: Şampiyon olacağımıza inanıyorum! 18:39
Daha Eski
Yıldırım'dan Beşiktaş'a tepki! Mourinho... Yıldırım'dan Beşiktaş'a tepki! Mourinho... 18:10
Göztepe'de iç transferde mutlu son! Göztepe'de iç transferde mutlu son! 18:09
Bülent Uygun'dan transfer sözleri! Bülent Uygun'dan transfer sözleri! 18:02
Ceferin'den Büyükekşi'ye tebrik! Ceferin'den Büyükekşi'ye tebrik! 17:57
Göztepe Dennis'in sözleşmesini uzattı! Göztepe Dennis'in sözleşmesini uzattı! 16:52
2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline Budapeşte ev sahipliği yapacak 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline Budapeşte ev sahipliği yapacak 16:49