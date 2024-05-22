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Survivor bu akşam dokunulmazlığı kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 22 Mayıs Çarşamba

Survivor All Star 2024, 22 Mayıs Çarşamba günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 22 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte 22 Mayıs Çarşamba Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 00:10 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 00:20
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Survivor bu akşam dokunulmazlığı kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 22 Mayıs Çarşamba

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da Pazartesi günü dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 22 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 22 MAYIS?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 22 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf KIRMIZI TAKIM oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 21 Mayıs Salı günü yayınlanan yeni bölümünde eleme adayı olan isim DAMLA oldu.

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