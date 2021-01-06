Haberler Trabzonspor Tırmanışa devam! İşte Trabzonspor'un Göztepe maçı 11'i

Tırmanışa devam! İşte >'un maçı 11'i

'de oynadığı 16 maçta 23 puan toplayarak üst sıralarla puan farkını azaltan >, bugün 'yi konuk edecek. Bordo-mavililer 'ün ardından bu maçı da kazanarak galibiyet serisi yakalamayı, yükselişini sürdürmeyi ve üst sıralarla da puan farkını azaltmayı hedefliyor. İşte iki takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11'ler

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 23:36 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Tırmanışa devam! İşte Trabzonspor'un Göztepe maçı 11'i

ile oynanacak maçın ardından ligde bay geçecek bordo-mavililer, bu araya moralli girerek kısa bir tatil yapmayı amaçlıyor. Oyuncularına uyarılarda bulunan Avcı, "Bu sezon yoğun bir tempo içerisindeyiz. Herkes fazlasıyla emek sarf ediyor. Bu nedenle Göztepe maçını kazanarak kısa da olsa mutlu bir izin dönemi geçirebiliriz" diyerek ekstra bir motivasyon sağlamaya çalışıyor.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: UĞURCAN SERKAN EDGAR HOSSEINI MARLON FLAVIO . EKUBAN NWAKAEME DJANINY

Göztepe: MEGYERI MIHOJEVIC ATINÇ BERKAN MURAT SONER MOSSORO NWOBODO

TRABZONSPOR 10-5 ÖNDE
ile Göztepe, bugün Trabzon'da oynayacakları maçla birlikte ligde 25'inci kez karşı karşıya gelecek. Bugüne dek oynanan 24 karşılaşmada 'nın 10, Göztepe'nin ise 5 galibiyeti bulunurken, 9 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda 35 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.

PARMAK VE BAKER SINIRDA
Göztepe maçı öncesi Trabzonspor'da iki oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor. Karadeniz ekibinde orta saha oyuncuları Baker ve Abdulkadir Parmak'ın bugünkü karşılaşma öncesi üçer sarı kartı bulunuyor. İki oyuncu Göztepe karşısında kart görmeleri halinde ligin 18.haftasındaki maçında forma giyemeyecekler.

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