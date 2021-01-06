Tırmanışa devam! İşte Trabzonspor'un Göztepe maçı 11'i

Göztepe ile oynanacak maçın ardından ligde bay geçecek bordo-mavililer, bu araya moralli girerek kısa bir tatil yapmayı amaçlıyor. Oyuncularına uyarılarda bulunan Avcı, "Bu sezon yoğun bir tempo içerisindeyiz. Herkes fazlasıyla emek sarf ediyor. Bu nedenle Göztepe maçını kazanarak kısa da olsa mutlu bir izin dönemi geçirebiliriz" diyerek ekstra bir motivasyon sağlamaya çalışıyor.



TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: UĞURCAN SERKAN EDGAR HOSSEINI MARLON FLAVIO A. PARMAK BAKER EKUBAN NWAKAEME DJANINY



Göztepe: MEGYERI MIHOJEVIC ATINÇ BERKAN MURAT SONER MOSSORO NWOBODO HALIL NDIAYE NAPOLEONI



TRABZONSPOR 10-5 ÖNDE

Trabzonspor ile Göztepe, bugün Trabzon'da oynayacakları maçla birlikte ligde 25'inci kez karşı karşıya gelecek. Bugüne dek oynanan 24 karşılaşmada Fırtına'nın 10, Göztepe'nin ise 5 galibiyeti bulunurken, 9 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda 35 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.



PARMAK VE BAKER SINIRDA

Göztepe maçı öncesi Trabzonspor'da iki oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor. Karadeniz ekibinde orta saha oyuncuları Baker ve Abdulkadir Parmak'ın bugünkü karşılaşma öncesi üçer sarı kartı bulunuyor. İki oyuncu Göztepe karşısında kart görmeleri halinde ligin 18.haftasındaki Antalyaspor maçında forma giyemeyecekler.