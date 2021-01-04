Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı yeni oyuncularla güçleneceklerini söyledi

yeni oyuncularla güçleneceklerini söyledi

’ü yendikleri için mutlu olduklarını ifade eden Teknik Direktörü , transfere değindi: İhtiyacımız var. Yeniler ile hücumda daha etkili olacağız.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 23:19 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Abdullah Avcı yeni oyuncularla güçleneceklerini söyledi

Teknik Direktörü , mücadelesi sonrası mutluydu. Deneyimli hoca, "İlk yarıda istediğimiz gibi oynayamadık. İkinci yarıda daha fazla birlikte oynamaya başladık. Sahada birlikte hareket ettik. Pozisyon sayımız geldiğimiz güne göre arttı. Savunmamız toparlandı" dedi. Avcı, şimdi hemen önlerindeki maçını kazanarak BAY geçecekleri haftaya moralli girmek istediklerini kaydetti.

CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı'ya transferle ilgili sorular da yöneltildi. Usta çalıştırıcı, "Yeni oyunculara da ihtiyacımız var. Özellikle onların gelişiyle birlikte hücumdaki kalitemiz de yükselecek. Böylece gol sayısı da artacak. Hücum organizasyonlarındaki aksaklıkları da aşmış olacağız" ifadelerini kullandı. Avcı, camia enerjisini verdikçe futbolcuların kazanma iştahlarının arttığını sözlerine ekledi.

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