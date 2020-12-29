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Trabzonsporlu ’dan 'ayrılık' iddialarına esprili yanıt!

’un tecrübeli savunma oyuncusu , hakkında çıkan "Ayrılma kararı aldı" haberlerine yönelik hesaplarından esprili bir yanıt verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 16:57 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 17:10
Trabzonsporlu Joao Pereira’dan 'ayrılık' iddialarına esprili yanıt!

'da teknik direktör 'nın tercihi ile kupadaki karşılaşmasının ardından kadroya alınmayan, son maçında da yedek kulübesinde yer alan savunma oyuncusu , hakkında çıkan "Takımdan ayrılma kararı aldı" haberlerine, hesabından yaptığı esprili paylaşım ile yanıt verdi.

Pereira, "Son dakika" notu ile yaptığı paylaşımda, "Son birkaç gün içinde eşimle birlikte verdiğim tek karar Cebrail'e bir erkek veya kız kardeş vermek istememizdi" ifadelerini kullandı.

Pereira'nın bu paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.

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