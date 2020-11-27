Ankaragücü Trabzonspor: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 10. haftası Ankaragücü - Trabzonspor karşılaşmasıyla başladı.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada frikikten Lewis Baker kaydetti.

Fırtına bu galibiyet ile puanını 12'ye çıkardı ev sahibi Ankaragücü ise 2 puanda kaldı.

PEREIRA KIZARDI

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Pereira karşılaşmanın 90. dakikasında kırmızı kart gördü. Hakeme itiraz eden tecrübeli futbolcu ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Bu kart Portekizli futbolcunun Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızı kart oldu.

TRABZONSPOR AVCI İLE KAZANIYOR

Teknik Direktör Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Abdullah Avcı ile Trabzonspor kazanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sahasında BB Erzurumspor'u 1-0'lık skorla mağlup eden bordo-mavililer Avcı'nın ikinci maçında da sahadan aynı skorla ayrıldı.

FIRTINA GOL YEMİYOR

Trabzonspor ayrıca, Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesinin ardından kalesini ikinci maçta da gole kapatmayı başardı. Trabzonspor Avcı göreve gelmeden önce oynadığı son 11 karşılaşmada da kalesinde gol görmüştü.

MAÇTAN NOTLAR:

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü karşısında takımının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Avcı, geçen hafta ilk kez bordo-mavili takımın başında çıktığı ve takımının 1-0 kazandığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının 11'ini değiştirmeyerek, MKE Ankaragücü karşısına çıktı.

Kalede Uğurcan Çakır'ın oynadığı Trabzonspor'un savunma dörtlüsünü Joao Perreira, Edgar Ie, Vitor Hugo ve Marlon Rodrigues'ten oluşturdu. Orta sahanın ortasında Lewis Baker ve Abdulkadir Parmak'ı oynatan Avcı, kanatlarda Caleb Ekuban ile Anthony Nwakaeme'ye görev verdi. Santrfor arkasında Abdulkadir Ömür'ün görev aldığı bordo-mavililerin ileri ucunda ise Benik Afobe forma giydi.

MKE ANKARAGÜCÜ'NÜN BAŞINDA MUSTAFA BALCI YER ALDI

MKE Ankaragücü'nün başında sahaya teknik sorumlu olarak Mustafa Balcı çıktı

Teknik direktörü Fuat Çapa'yla geçen hafta Göztepe karşısında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası yollarını ayıran başkent ekibini Trabzonspor maçına Balcı hazırladı.

MAÇ ÖNCESİ TESİSTE KURBAN KESİLDİ

MKE Ankaragücü, karşılaşmada önce tesislerinde kurban kesti.

Beştepe Tesisleri'nde yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla kurban kesilerek dualar edildi.

Öte yandan 60 yaşında hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona için saygı duruşunda bulunuldu.