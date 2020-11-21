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'dan Abdülkadir Ömür'e özel görev! maçında... | Son dakika haberleri

’un yeni hocası , Erzurumspor maçında Abdülkadir Ömür’e özel görev verecek. Genç yıldızla özel görüşmeler yapan Avcı, Ömür’den rakip savunmaya delici koşular yapmasını istedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 22:31 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Abdullah Avcı'dan Abdülkadir Ömür'e özel görev! Erzurum maçında... | Son dakika Trabzonspor haberleri

temsilcisinin yeni teknik direktörü , bordo- mavili kariyerini iyi bir giriş yapmak istiyor. Avcı, Erzurumspor mücadelesinden mutlak 3 puan hedefliyor. Bunun için de en ince detaylarına kadar düşünüp planlarını öğrencilerine aktarıyor. Deneyimli çalıştırıcı savunmadaki problemleri çözmek için uğraşırken hücumda farklı bir silahı da ortaya çıkarmaya hazırlanıyor. Rakibin Nwakaeme üzerinde yoğunlaşacağını düşünen Avcı, Abdülkadir Ömür'e özel taktik belirledi.

BEKLENENDEN ÇABUK İYİLEŞTİ

Abdülkadir Ömür, maçının ikinci yarısında sakatlanmıştı. Milli arada tedaviye çabuk cevap veren 21 yaşındaki futbolcu 'un BB Erzurumspor karşısında ana silahı olacak. Hafta başından itibaren takımla çalışan genç yıldızla özel görüşmeler yapan Avcı taktiklerini öğrencisinin kafasına işledi. 57 yaşındaki çalıştırıcı, Abdülkadir Ömür'den sürekli hareketli olmasını isterken ona rakip defans arkasına koşular yapmasını emretti. Abdülkadir Ömür'ün hızı ve yeteneğinden faydalanacak.

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