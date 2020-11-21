Abdullah Avcı'dan Abdülkadir Ömür'e özel görev! Erzurum maçında... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Karadeniz temsilcisinin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, bordo- mavili kariyerini iyi bir giriş yapmak istiyor. Avcı, BB Erzurumspor mücadelesinden mutlak 3 puan hedefliyor. Bunun için de en ince detaylarına kadar düşünüp planlarını öğrencilerine aktarıyor. Deneyimli çalıştırıcı savunmadaki problemleri çözmek için uğraşırken hücumda farklı bir silahı da ortaya çıkarmaya hazırlanıyor. Rakibin Nwakaeme üzerinde yoğunlaşacağını düşünen Avcı, Abdülkadir Ömür'e özel taktik belirledi.

BEKLENENDEN ÇABUK İYİLEŞTİ

Abdülkadir Ömür, Alanyaspor maçının ikinci yarısında sakatlanmıştı. Milli arada tedaviye çabuk cevap veren 21 yaşındaki futbolcu Trabzonspor'un BB Erzurumspor karşısında ana silahı olacak. Hafta başından itibaren takımla çalışan genç yıldızla özel görüşmeler yapan Avcı taktiklerini öğrencisinin kafasına işledi. 57 yaşındaki çalıştırıcı, Abdülkadir Ömür'den sürekli hareketli olmasını isterken ona rakip defans arkasına koşular yapmasını emretti. Abdülkadir Ömür'ün hızı ve yeteneğinden faydalanacak.