Alanyaspor maçı için kafileye dahil edilen ancak sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Anthony Nwakaeme turp gibi. Nijeryalı yıldızın hiçbir sağlık sorununun kalmadığı ve idmanlarda fırtına gibi estiği öğrenildi. Abdullah Avcı onu BB Erzurumspor maçı 11'ine yazdı. Tecrübeli oyuncusundan skora katkı yapmasını bekliyor.
Nwakaeme turp gibi
Alanyaspor maçı için kafileye dahil edilen ancak sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Anthony Nwakaeme turp gibi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 22:37 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 06:50