Haberler Trabzonspor Nwakaeme turp gibi

Nwakaeme turp gibi

 maçı için kafileye dahil edilen ancak sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen turp gibi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 22:37 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Nwakaeme turp gibi

maçı için kafileye dahil edilen ancak sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen turp gibi. Nijeryalı yıldızın hiçbir sağlık sorununun kalmadığı ve idmanlarda fırtına gibi estiği öğrenildi. onu BB Erzurumspor maçı 11'ine yazdı. Tecrübeli oyuncusundan skora katkı yapmasını bekliyor.

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