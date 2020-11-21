Alanyaspor maçı için kafileye dahil edilen ancak sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Anthony Nwakaeme turp gibi. Nijeryalı yıldızın hiçbir sağlık sorununun kalmadığı ve idmanlarda fırtına gibi estiği öğrenildi. Abdullah Avcı onu BB Erzurumspor maçı 11'ine yazdı. Tecrübeli oyuncusundan skora katkı yapmasını bekliyor.