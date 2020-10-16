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Başakşehir'i konuk edecek

, 'in 5. haftasında yarın sahasında 'i konuk edecek. Bordo mavililer, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak üst sıralara doğru yükselişe geçmek istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 10:57
Trabzonspor Başakşehir'i konuk edecek

, 'in 5'inci haftasında yarın sahasında konuk edeceği karşısından 3 puanla ayrılarak üst sıralara doğru yükselişe geçmek istiyor.

Ligde geride kalan 4 haftalık bölümde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile hanesine 5 puan yazdırabilen bordo-mavililer, yarın sahasında 1 puanla ligin son sırasında yer alan Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Trabzonspor, bu maçtan galibiyetle ayrılarak üst sıralara doğru yükselişe geçmeyi hedefliyor. Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

KADRODA DEĞİŞİKLİKLER OLACAK
Trabzonspor'da Flavio kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca bordo-mavililerde Abdulkadir Parmak, Ekuban ve Nwakaeme'nin durumları yapılacak son kontrollerden sonra belli olacak. Teknik direktör Eddie Newton, son oynanan FK maçına göre kadroda bazı değişiklikler yapacak. Sakatlığının ardından kalede Erce'nin yerine yeniden Uğurcan'ın forma giymesi beklenirken, ayrıca yeni transferler , Djaniny, Diabete'nin yanı sıra 'in de görev alabileceği öğrenildi.

MUHTEMEL KADRO
Bordo-mavililerin yarın oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor: "Uğurcan - Pereira, Edgar Le, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Afobe, Diabate, Djaniny

SAKAT: Ekuban, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme (Belirsiz)
CEZALI: Flavio

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