Son dakika: Trabzonspor'un Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Bordo mavililerden konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;
"Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağımız Gaziantep FK maçı kamp kadromuz belli oldu. Buna göre kadromuz şu futbolculardan oluşuyor;
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
KAĞAN MORADAOĞLU
JOAO PEREIRA
SERKAN ASAN
ATAKAN GÜNDÜZ
EDGAR IE
HÜSEYİN TÜRKMEN
GASTON CAMPI
MARLON XAVIER
ABDULKADİR PARMAK
LEWIS BAKER
FLAVIO
AHMET CANBAZ
ABDÜLKADİR ÖMÜR
SALİH KAVRAZLI
SAFA KINALI
YUSUF SARI
BİLAL BAŞACIKOĞLU
DIABATE
CALEB EKUBAN
ANTHONY NWAKAEME
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