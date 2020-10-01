Son dakika: Trabzonspor'un Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Bordo mavililerden konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağımız Gaziantep FK maçı kamp kadromuz belli oldu. Buna göre kadromuz şu futbolculardan oluşuyor;

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

KAĞAN MORADAOĞLU

JOAO PEREIRA

SERKAN ASAN

ATAKAN GÜNDÜZ

EDGAR IE

HÜSEYİN TÜRKMEN

GASTON CAMPI

MARLON XAVIER

ABDULKADİR PARMAK

LEWIS BAKER

FLAVIO

AHMET CANBAZ

ABDÜLKADİR ÖMÜR

SALİH KAVRAZLI

SAFA KINALI

YUSUF SARI

BİLAL BAŞACIKOĞLU

DIABATE

CALEB EKUBAN

ANTHONY NWAKAEME

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