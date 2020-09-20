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'da maçı hazırlıkları başladı

'de Denizlispor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen , sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 14:54
Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

'de dün Yukatel Denizlispor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen , 26 Eylül Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde, 'nde yapılan antrenmanda, futbolcuların iki grup halinde çalıştıkları belirtildi. Birinci gruptaki oyuncuların toparlanma, ikinci gruptaki oyuncuların ise taktik antrenmanı gerçekleştirdiği bildirildi.

Sakatlıkları bulunan oyunculardan Pereira ve Marlon'un takımdan ayrı koşu yaptıkları, Yusuf Sarı'nın ise takımla çalışmalara başladığı öğrenildi. Ekuban, Hosseini, Kamil 'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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