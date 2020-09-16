Türkiye’de bir ilk

Kulüp bünyesine katmayı düşündüğü spor bilimcilerle ülkede bir ilke imza atarak spor bilimci ile çalışacak. Alınacak spor bilimciler GPS raporları ve testler yapacak. Rehabilitasyon uzmanı ise hem alt yapıda hem de A takımda sakatlanan oyuncuların geri dönüş sürecini hızlandırma da aktif rol oynadı.

SAĞLIK HAMLESİ

Hosseını ile başlayan, Yusuf Sarı, Pereira, Salih Kavrazlı, Marlon, Pereira, Trondsen, Kamil ile devam eden ve son olarak Ekuban'ın da eklenmesiyle 8'i bulan sakatlık süreci yönetim kurulunu harekete geçirdi. Bordo-mavili kulüp bir ilke imza atarak sosyal medya üzerinden dört kuvvet antrenörü, iki spor bilimci, bir kondisyoner ve bir rehabilitasyon uzmanı alınacağı ilanını verdi. Ayrıca anlaşma sağlanan iki yeni doktorun yanı sıra iki fizyoterapisten de bünyeye katılacağı ve sağlık ekibinin de güçlendirileceği öğrenildi.

SAĞLIK MERKEZİ İÇİN CİDDİ YATIRIM

Bordo-mavili kulüp ayrıca tesisler içerisinde ciddi bir maddi yatırım ile sağlık merkezi kurmayı amaçlıyor. Uzun vadeli bir yatırım ile bu süreci hayata geçirmek isteyen Karadeniz ekibinin kurmaylarının, projeye 10 milyon TL'lik yatırım yapması bekleniyor.