Geçen sezondan bu yana stoper sıkıntısı çeken Trabzonspor'un, bu durumu istatistiklere de yansıdı. Bordo- mavililer, ligde çıktığı son 15 maçta kalesini kapatamadı. Üstelik Uğurcan gibi yıldız bir file bekçisine sahip olmasına rağmen. Nisan 2019 ile Kasım 2019 arası 16 maç üst üste kalesinde gol gören Karadeniz devi, Denizlispor sınavında da kalesini kapatamazsa en uzun gol yeme rekorunu egale edecek.
15 maçtır kapatamıyor
Geçen sezondan bu yana stoper sıkıntısı çeken Trabzonspor'un, bu durumu istatistiklere de yansıdı. Bordo- mavililer, ligde çıktığı son 15 maçta kalesini kapatamadı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 21:33 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 06:50