Trabzonspor'dan Cardoso atağı! Transfer...
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Yeni sezon için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden kulüplerden Trabzonspor transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Alınan son bilgilere göre Bordo-mavililer, Portekiz ekibi Santa Clara forması giyen 26 yaşındaki stoper Fabio Cardoso’yu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi.
Stoper takviyesi için uzun zamandır görüşmeler yapan Trabzonspor, Portekiz kulübü Santa Clara forması giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Fabio Cardoso'nun peşinde. Savunmanın solunda da görev yapabilen 1.87 boyundaki futbolcu için kiralama teklifinde bulunacak olan Karadeniz devi, B planı olarak da bonservisini almaya çalışacak. Bordo-mavililerin geçen sezondan bu yana takip ettiği tecrübeli futbolcunun kulübü ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
DA COSTA VEDALAŞTI
Sözleşmesi feshedilen Manuel Da Costa, dün antrenmana gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı. 34 yaşındaki Faslı stoperin Süper Lig ekiplerinden Malatyaspor ile transfer görüşmesi yaptığı biliniyor.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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