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11 Eylül 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Fırtına'dan savunmaya takviye! Portekiz'den geliyor

'dan Cardoso atağı! ...

Trabzonspor'dan Cardoso atağı! Transfer...

haberleri... Yeni sezon için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden kulüplerden Trabzonspor transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Alınan son bilgilere göre Bordo-mavililer, Portekiz ekibi forması giyen 26 yaşındaki stoper ’yu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi.

Stoper takviyesi için uzun zamandır görüşmeler yapan , Portekiz kulübü forması giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu 'nun peşinde. Savunmanın solunda da görev yapabilen 1.87 boyundaki futbolcu için kiralama teklifinde bulunacak olan devi, B planı olarak da bonservisini almaya çalışacak. Bordo-mavililerin geçen sezondan bu yana takip ettiği tecrübeli futbolcunun kulübü ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

DA COSTA VEDALAŞTI
Sözleşmesi feshedilen Manuel Da Costa, dün antrenmana gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı. 34 yaşındaki Faslı stoperin ekiplerinden Malatyaspor ile görüşmesi yaptığı biliniyor.

  1. 11.9.2020
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