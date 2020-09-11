Trabzonspor'dan Cardoso atağı! Transfer...

Stoper takviyesi için uzun zamandır görüşmeler yapan Trabzonspor, Portekiz kulübü Santa Clara forması giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Fabio Cardoso'nun peşinde. Savunmanın solunda da görev yapabilen 1.87 boyundaki futbolcu için kiralama teklifinde bulunacak olan Karadeniz devi, B planı olarak da bonservisini almaya çalışacak. Bordo-mavililerin geçen sezondan bu yana takip ettiği tecrübeli futbolcunun kulübü ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

DA COSTA VEDALAŞTI

Sözleşmesi feshedilen Manuel Da Costa, dün antrenmana gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı. 34 yaşındaki Faslı stoperin Süper Lig ekiplerinden Malatyaspor ile transfer görüşmesi yaptığı biliniyor.