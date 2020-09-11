Trabzonspor'a şok üstüne şok!

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi sakatlık haberleri üst üste geldi. Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, orta saha Trondsen, sol bek Marlon ve sağ bek Pereira'nın sakatlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Önceki sabah yapılan antrenmanda sakatlanan Trondsen'in dizinin döndüğünü belirten Güven, "Futbolcumuzun yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde, sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan futbolcumuzun yaklaşık 6 ay süreyle sahalardan uzak kalması öngörülmektedir" diye konuştu. YENI transferlerden Brezilyalı sol bek Marlon'un sakatlığıyla ilgili de bilgi aktaran Güven, "Sol arka adalesinde gerilme oluşan oyuncumuzun yapılan muayene ve incelenen MR grafileri neticesinde sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup, tedavisi devam etmektedir" değerlendirmesinde bulundu. Güven, Çaykur Rizespor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Joao Pereira'nın ise sağ diz iç yan bağında birinci derece zorlanma tespit edildiğini ve tedavisinin sürdüğünü aktardı.

10 MAÇTIR YENİLMİYOR

Süper Lig'de yeni sezona Beşiktaş maçıyla başlayacak Trabzonspor, derbi geleneğini sürdürmek istiyor. Son dönemlerde İstanbul'un üç büyük takımı karşısında iyi sonuçlar alan bordo-mavililer, 10 maçlık seride yenilgi yüzü görmedi. Trabzonspor, Süper Lig'de bu ekiplere karşı en son yenilgisini 10 Şubat 2019'da deplasmanda Galatasaray'a karşı 3-1'lik skorla almıştı. Ardından oynadığı 10 maçta altı galibiyet, dört beraberlik elde etti.

DERBİ TAKTİĞİNİ ÇALIŞTILAR

Karadeniz devi, pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Futbolcular idmanın ilk bölümünde pas çalışması, ikinci bölümde ise taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı.

PLANLAR DEĞİŞİYOR

Süper Lig'in ilk haftasında pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da yeni transferler Trondsen ve Marlon'dan gelen sakatlık haberleri teknik direktör Eddie Newton'u zorlu maç öncesi düşündürüyor. Yaşanan sakatlıklar nedeniyle oldukça moralsiz olan İngiliz çalıştırıcının zorlu derbi öncesinde yaptığı planlamalarda bir dizi değişikliğe gideceği öğrenildi.

ÇARE OLAMADILAR

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirmek için devre arası transfer döneminin en etkin kulüplerinden olan Trabzonspor'a yapılan takviyeler yaramadı. Guilherme, Messias, Ndiaye, Da Costa ve Bilal Başacıkoğlu'na imza attıran Fırtına, bu oyuncuların hiçbirisinden beklenen verimi alamadı. Messias, Ndiaye ve Da Costa'nın sözleşmesi feshedilirken; Guilherme ile Bilal'in durumu henüz netlik kazanmadı.