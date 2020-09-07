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07 Eylül 2020, Pazartesi
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'dan 3'lü atağı! Hugo, Marcone, Alpaslan

Trabzonspor'dan 3'lü transfer atağı! Hugo, Marcone, Alpaslan

Yeni sezon için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren transferde atağa kalktı. Bordo-mavili takım, stoper için Palmeiras’tan , ön liberoya ise ’tan İvan Marcone için yaptığı kiralama teklifine yanıt bekliyor. Trabzonspor haberleri...

'de açılış haftasına girilirken eksik mevkileri takviye etmek için çalışmalara hız verdi. Öncelikle bir ön libero ve stoper almayı planlayan bordo-mavili yönetim iki isim üzerinde yoğunlaştı: ve ... Stoper Hugo için kulübü Palmeiras'tan kiralama teklifine yanıt bekleniyor. Teknik direktör 'nun 29 yaşındaki oyuncunun geleceği konusundaki kararını bu hafta yönetime ileteceği öğrenildi.

ALPASLAN DA MASADA
Ön libero için listenin ilk sırasında ise Ivan Marcone var. Arjantinli oyuncu teklife sıcak bakıyor. 30 yaşındaki orta saha için satın alma opsiyonlu kiralama önerisine 'evet' derse Marcone imzaya çağrılacak. Öte yandan yurt içinden 'li de masada yer alıyor. Yönetimin, başarılı savunmacı için ekibiyle bu hafta bir görüşme daha yapması bekleniyor. 27 yaşındaki oyuncuya karşılık takas ve bir miktar para önerilecek.

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