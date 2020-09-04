İngiliz basını duyurdu! Trabzonspor'a Bermuda asıllı stoper
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Savunmaya arayışlarını sürdüren Fırtına’nın Aston Villa forması giyen Kortney Hause’yi kadrosuna katmak için girişimlere başladığı iddia edildi. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da her gün yeni bir isim ortaya çıkıyor. Bordo-mavililerin son olarak Aston Villa forması giyen stoper Kortney Hause ile ilgilendiği iddia edildi. 25 yaşındaki İngiliz savunmacı için Aston Villa kulübüne kiralama teklifi yapan Karadeniz ekibinin cevap beklediğini ileri süren Ada basını, Aston Villa'nın o bölgeye takviye yapması halinde transfere onay verebileceğini bildirdi.
OYNAMAK İSTİYOR
Kulübüyle iki yıllık daha sözleşmesi bulunan Hause'nin geçtiğimiz sezon birçok maça çıkmış olmasına rağmen o bölgede direkt oynayamamaktan şikayetçi olduğu da vurgulandı. Transfermarkt değeri 6.5 milyon euro olan Kortney Hause kariyerinde FC Gillingham, Wjcombe Wanderers, Wolverhampton ve Aston Villa formaları giydi. 175 maça çıkan oyuncu, 7 gol kaydetti, 4 de asist gerçekleştirdi.
Yunus Emre SEL
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Geçtiğimiz sezon 18'i Premier Lig, 6'sı EFL Cup'ta olmak üzere 24 maçta şans bulan Hause, 1 gol attı. 1.91 boyundaki Bermuda asıllı stoper, sol ayağını kullanıyor.
- 4.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İngiliz basını duyurdu! Trabzonspor'a Bermuda asıllı stoper haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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