İngiliz basını duyurdu! Trabzonspor'a Bermuda asıllı stoper

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da her gün yeni bir isim ortaya çıkıyor. Bordo-mavililerin son olarak Aston Villa forması giyen stoper Kortney Hause ile ilgilendiği iddia edildi. 25 yaşındaki İngiliz savunmacı için Aston Villa kulübüne kiralama teklifi yapan Karadeniz ekibinin cevap beklediğini ileri süren Ada basını, Aston Villa'nın o bölgeye takviye yapması halinde transfere onay verebileceğini bildirdi.



OYNAMAK İSTİYOR

Kulübüyle iki yıllık daha sözleşmesi bulunan Hause'nin geçtiğimiz sezon birçok maça çıkmış olmasına rağmen o bölgede direkt oynayamamaktan şikayetçi olduğu da vurgulandı. Transfermarkt değeri 6.5 milyon euro olan Kortney Hause kariyerinde FC Gillingham, Wjcombe Wanderers, Wolverhampton ve Aston Villa formaları giydi. 175 maça çıkan oyuncu, 7 gol kaydetti, 4 de asist gerçekleştirdi.

Yunus Emre SEL





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Geçtiğimiz sezon 18'i Premier Lig, 6'sı EFL Cup'ta olmak üzere 24 maçta şans bulan Hause, 1 gol attı. 1.91 boyundaki Bermuda asıllı stoper, sol ayağını kullanıyor.