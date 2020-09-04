İngiliz basını duyurdu! Trabzonspor'a Bermuda asıllı stoper - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor İngiliz basını duyurdu! Fırtına'ya Bermuda asıllı stoper

İngiliz basını duyurdu! 'a Bermuda asıllı stoper

İngiliz basını duyurdu! Trabzonspor'a Bermuda asıllı stoper

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden 'da flaş gelişmeleri yaşanıyor... Savunmaya arayışlarını sürdüren Fırtına’nın forması giyen ’yi kadrosuna katmak için girişimlere başladığı iddia edildi. İşte detaylar...

çalışmalarını sürdüren 'da her gün yeni bir isim ortaya çıkıyor. Bordo-mavililerin son olarak forması giyen stoper ile ilgilendiği iddia edildi. 25 yaşındaki İngiliz savunmacı için Aston Villa kulübüne kiralama teklifi yapan ekibinin cevap beklediğini ileri süren Ada basını, Aston Villa'nın o bölgeye takviye yapması halinde transfere onay verebileceğini bildirdi.

OYNAMAK İSTİYOR
Kulübüyle iki yıllık daha sözleşmesi bulunan Hause'nin geçtiğimiz sezon birçok maça çıkmış olmasına rağmen o bölgede direkt oynayamamaktan şikayetçi olduğu da vurgulandı. Transfermarkt değeri 6.5 milyon euro olan Kortney Hause kariyerinde FC Gillingham, Wjcombe Wanderers, Wolverhampton ve Aston Villa formaları giydi. 175 maça çıkan oyuncu, 7 gol kaydetti, 4 de asist gerçekleştirdi.
Yunus Emre

Aston Villa fans want Kortney Hause to replace injured Tyrone Mings - The Boot Room

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Geçtiğimiz sezon 18'i , 6'sı EFL Cup'ta olmak üzere 24 maçta şans bulan Hause, 1 gol attı. 1.91 boyundaki Bermuda asıllı stoper, sol ayağını kullanıyor.

  1. 4.9.2020
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