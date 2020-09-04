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04 Eylül 2020, Cuma
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Yusuf başladı

Yusuf başladı

henüz yeni çıkmışken maçı öncesi yapılan antrenmanda tekrar sakatlanan düz koşulara başladı.

henüz yeni çıkmışken maçı öncesi yapılan antrenmanda tekrar sakatlanan düz koşulara başladı. 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan genç oyuncu dün sabah sahada düz koşu yaptı. Sağlık heyeti, Yusuf'u maçına yetiştirmek için çaba harcıyor.
  1. 4.9.2020
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