Trabzonspor'da corona virüsü şoku!

Trabzonspor'da gerçekleştirilen corona virüsü testleri sonrası bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış; pozitif vakaya rastlanmamıştır. Daha önce sonuçları pozitif çıkan ve ev izolasyonuna alınan iki oyuncumuza da yeniden test yapılmış olup, bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır.