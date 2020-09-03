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03 Eylül 2020, Perşembe
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'da corona virüsü şoku!

Trabzonspor'da corona virüsü şoku!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü kabusu sürüyor. dünyasını da yakından etkileyen corona virüsü için 'dan da bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada 1 oyuncuda corona virüsüne rastlanıldığı duyuruldu.

'da gerçekleştirilen corona virüsü testleri sonrası bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış; pozitif vakaya rastlanmamıştır. Daha önce sonuçları pozitif çıkan ve ev izolasyonuna alınan iki oyuncumuza da yeniden test yapılmış olup, bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır.

  1. 03.09.2020
  2. Güncelleme: 03.09.2020 23:57
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