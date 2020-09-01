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01 Eylül 2020, Salı
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Erzurum iptal rakip Rizespor

Erzurum iptal rakip Rizespor
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında BB Erzurumspor ile oynayacak özel maç iki kulübün ortak kararıyla iptal edildi. Dadaşlar'da iki oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. yaptığı yeni açıklamayla 5 Eylül Cumartesi günü ile oynanacağını belirtti. Maç 17.00'de Rize'de oynanacak.
  1. 1.9.2020
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