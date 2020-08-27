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27 Ağustos 2020, Perşembe
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İşte Türk bayraklı formalar

İşte Türk bayraklı formalar

yönetimi, bordo-mavililerin isteği sonrası Türk bayraklı formaları satışa çıkardı. Yeni formalar Club'larda yerini aldı.

Taraftarlar merakla Türk bayraklı formaları bekliyordu... Geçtiğimiz sezon , 'nı kazanarak bayrağımızı formasına koymaya hak kazanmıştı. Bordo-mavili taraftarlar da yeni sezon formalarını alırken mutlaka Türk bayraklı olmasını istiyordu. Bu formalar Club'larda yerini aldı. Bayraklı formalara ise büyük bir ilgi var.
  1. 27.8.2020
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