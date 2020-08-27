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27 Ağustos 2020, Perşembe
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Kulüp bulun

Kulüp bulun

'da yönetime verdiği ilk raporda 3 ismi gelecek sezon kadrosunda düşünmediğini söyledi.

'da yönetime verdiği ilk raporda 3 ismi gelecek sezon kadrosunda düşünmediğini söyledi. Bordo-mavililer de bunun üzerine Doğan Erdoğan, Manuel da Costa ve Majid Hosseini'ye kulüp bulmalarını söyledi. Doğan'a talip. Da Costa ekiplerine önerildi. Hosseni ile de Sampdoria ilgileniyor.
  1. 27.8.2020
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