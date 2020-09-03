Büyük zirve!

Trabzonspor'da başkan, yönetim, teknik heyet ve futbolcular dün Ankara'daydı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu, beraberindeki idarecileri, teknik direktör Eddie Newton ile ekibini ve futbolcuları kabul etti. Eski bir futbolcu olan ve sporcularla sık sık bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bordo-mavili heyet arasında 1 saat süren keyifli bir sohbet gerçekleşti.

KUPA İLE GİTTİLER

Karadeniz temsilcisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu önemli buluşmaya geçtiğimiz sezon finalde Alanyaspor'u yenip kazandıkları Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bordo-mavili kulübün başkanı, yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcularını kupa zaferi sebebiyle bir kez daha kutlarken yaklaşan sezon öncesi de başarı dileklerinde bulundu. Toplu görüşmenin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan oyuncularla birebir de konuştu.

AĞAOĞLU BİLGİ VERDİ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, büyük zirvenin bir bölümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Ağaoğlu, Başkan Erdoğan'a, bordo-mavili kulübün son durumu hakkında bilgiler verdi. Başkan Erdoğan ve Ağaoğlu, Türk futbolundaki son gelişmeleri görüştüler.

BAKAN KASAPOĞLU TOPLANTIYA KATILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Trabzonspor heyetinin buluşmasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı. Bakan Kasapoğlu, Başkan Erdoğan'a, Türk futbolunda yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgi aktardı.