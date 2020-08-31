Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Avrupa şampiyonu U19 Voleybol Milli Takımı'na tebrik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te düzenlenen CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan Türkiye U19 Voleybol Genç Kız Milli Takımı'nı tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nı kutladı.
İletişim Başkanlığınca paylaşılan görüntülere göre, finalde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı ile Giresun'a giderken uçakta video konferans yoluyla görüşen Erdoğan, voleybolda 19 yaş altı genç kızlarda Avrupa'da ikinci kez şampiyon olunmasından çok farklı bir mutluluk yaşadığını belirtti.
Gençlerden bir üst segmentte de şampiyonluk beklediğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Ben bunu da başaracaklarına inanıyorum. Hocamızı da tebrik ediyorum, kutluyorum sizleri. Bütün teknik kadronun yanında kaptanımızı da tabii bütün takım adına özellikle tebrik ediyorum. Bütün arkadaşlar adına sizleri kutluyorum. İnşallah Türkiye'ye döndükten sonra Külliye'de sizleri ayrıca ağırlamak isterim."
- 31.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Avrupa şampiyonu U19 Voleybol Milli Takımı'na tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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