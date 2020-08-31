Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Avrupa şampiyonu U19 Voleybol Milli Takımı'na tebrik - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Başkan 'dan 'na tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Avrupa şampiyonu U19 Voleybol Milli Takımı'na tebrik

Başkan , 'te düzenlenen CEV Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası 'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan U19 Genç Kız 'nı tebrik etti.

Başkan , 2020 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Altı Kız 'nı kutladı.

İletişim Başkanlığınca paylaşılan görüntülere göre, finalde 'ı 3-2 yenerek şampiyon olan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı ile 'a giderken uçakta video konferans yoluyla görüşen Erdoğan, voleybolda 19 yaş altı 'da ikinci kez şampiyon olunmasından çok farklı bir mutluluk yaşadığını belirtti.

Gençlerden bir üst segmentte de şampiyonluk beklediğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ben bunu da başaracaklarına inanıyorum. Hocamızı da tebrik ediyorum, kutluyorum sizleri. Bütün teknik kadronun yanında kaptanımızı da tabii bütün takım adına özellikle tebrik ediyorum. Bütün arkadaşlar adına sizleri kutluyorum. İnşallah Türkiye'ye döndükten sonra 'de sizleri ayrıca ağırlamak isterim."

  1. 31.08.2020
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