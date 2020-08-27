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27 Ağustos 2020, Perşembe
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Atakan’a hücum

Atakan’a hücum

'nın Altınordu'dan renklerine kattığı , A ile henüz resmi maça çıkmadı. Ancak buna rağmen 19 yaşındaki futbolcuya Avrupa'dan yakın ilgi olduğu ortaya çıktı.

'nın Altınordu'dan renklerine kattığı , A ile henüz resmi maça çıkmadı. Ancak buna rağmen 19 yaşındaki futbolcuya Avrupa'dan yakın ilgi olduğu ortaya çıktı. ve kulüplerinin geleceği parlak stoper için nabız yokladığı öğrenildi. Fırtına'nın, Atakan'ı göndermek gibi bir planı yok.
  1. 27.8.2020
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