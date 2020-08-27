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27 Ağustos 2020, Perşembe
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Flavio farkı

'un son transferi ilk idmanına çıktı. 24 yaşındaki futbolcu hırsını ilk çalışmadan ortaya koydu.

Bordo-mavililerin son transferi ilk idmanına çıktı. 24 yaşındaki futbolcu hırsını ilk çalışmadan ortaya koydu. Tam bir top hırsızı olan başarılı orta saha oyuncu, idmanda rakip takımdaki arkadaşlarına kök söktürdü.
  1. 27.8.2020
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