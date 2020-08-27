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27 Ağustos 2020, Perşembe
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'da Ekuban karmaşası!

Trabzonspor'da Ekuban karmaşası!

'un Ganalı yıldızı 'ın, ’e gideceği söyleniyor. İskoç ekibinin hocası Lennon ise “Elimi kalbime götürüp söyleyebilirim ki Ekuban ile ilgili bir bilgim yok” diyor...

'da gözler gelecek oyuncular kadar mevcut kadrodaki isimlerde. Şu sıralar gündemin başında ile yakınlaşması var. Ganalı futbolcunun 8 milyon euro karşılığında İskoç temsilcisine gideceği söylense de bordo-mavili yönetim kendilerine resmi bir teklif gelmediğini kaydediyor. Ayrıca Celtic'in teknik direktörü Neil Lennon'dan ilginç bir yorum geldi. Lennon, Ekuban hakkında "Bu spekülasyonları, dedikoduları duyuyorum. Ancak elimi kalbime koyarak söyleyebilirim ki Ekuban ile ilgili bir bilgim yok" ifadelerini kullandı.

KALMASINI İSTİYOR
Caleb Ekuban ile ilgili iddialar üzerine yönetim, teknik adam Eddie Newton'a düşüncelerini sormuştu. İngiliz çalıştırıcı kesin bir dille "Onu belki iyi bir paraya satarız ama aynı kalitede birini almamız zor. Çok güçlü ve hücumda çok yönlü. Kalmasını istiyorum" ifadesini kullanmıştı.

  1. 27.8.2020
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