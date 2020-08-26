İşte dört büyüklerin bay geçeceği haftalar!
Süper Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanması nedeniyle her hafta bir takım maç yapmadan geçecek. İşte dört büyüklerin bay geçeceği haftalar...
Süper Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Süper Lig'deki 42 haftalık yeni sezon, Trabzonspor-Beşiktaş maçıyla başlayacak. Süper Lig'de bu sezon tam 9 haftanın maçları hafta içi oynanacak. Seyircisiz oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisinin oynanacağı 3. haftanın ardından 4. hafta mücadeleleriyle birlikte statlara kapasitelerinin yüzde 30'u oranında seyirci alınacak.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanması nedeniyle her hafta bir takım maç yapmadan geçecek.
İlk hafta Konyaspor'un maç yapmadan 'bay' geçeceği sezonda Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da bay geçeceği haftalar belli oldu.
Beşiktaş: 5.hafta (BAY)
Galatasaray: 12.hafta (BAY)
Fenerbahçe: 15.hafta (BAY)
Trabzonspor: 18.hafta (BAY)
- 26.08.2020
- Güncelleme: 26.08.2020 23:25
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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