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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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İşte dört büyüklerin bay geçeceği haftalar!

İşte dört büyüklerin bay geçeceği haftalar!

'de 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanması nedeniyle her hafta bir takım maç yapmadan geçecek. İşte dört büyüklerin bay geçeceği haftalar...

'de 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi. Süper Lig'deki 42 haftalık yeni sezon, - maçıyla başlayacak. Süper Lig'de bu sezon tam 9 haftanın maçları hafta içi oynanacak. Seyircisiz oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisinin oynanacağı 3. haftanın ardından 4. hafta mücadeleleriyle birlikte statlara kapasitelerinin yüzde 30'u oranında seyirci alınacak.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanması nedeniyle her hafta bir takım maç yapmadan geçecek.

İlk hafta 'un maç yapmadan 'bay' geçeceği sezonda , Beşiktaş, ve Trabzonspor'un da bay geçeceği haftalar belli oldu.

Beşiktaş: 5.hafta (BAY)

Galatasaray: 12.hafta (BAY)

Fenerbahçe: 15.hafta (BAY)

Trabzonspor: 18.hafta (BAY)

  1. 26.08.2020
  2. Güncelleme: 26.08.2020 23:25
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