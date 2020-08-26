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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Ata’nın evine ziyaret

Ata’nın evine ziyaret

Başkanı , Selanik'te 'ne ziyarette bulundu.

Başkanı , Selanik'te 'ne ziyarette bulundu. Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan'ın eşlik ettiği ziyaret sonunda başkan Çebi'nin anı defterini imzaladığı ve 'a üzerinde 'ün portresi ile Beşiktaş armasının yer aldığı bir tişört hediye ettiği belirtildi.
  1. 26.8.2020
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