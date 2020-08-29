Beşiktaş'tan 3 imza ve ayrılıklar! Resmen açıklandı
Beşiktaş, Ahmet Gülay ve Serdar Saatçi ile sözleşme yenilendiğini açıklarken, genç orta saha oyuncusu Abdullah Aydın'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Öte yandan Beşiktaş'ta üç genç oyuncu farklı takımlara kiralık olarak gönderildi.
Beşiktaş resmi sitesinden, iki genç futbolcunun sözleşme yenilendiğini açıkladı ve Abdullah Aydın'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Öte yandan ise sözleşme uzatılan Ahmet Gülay, Alanyaspor'a, yeni transfer Abdullah Aydın, Altay'a ve Kerem Kalafat'ın ise Giresunspor'a kiralandığı belirtildi.
Beşiktaş'ın yaptığı açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, genç futbolcularımızdan Ahmet Gülay ile Serdar Saatçı'nın sözleşmelerini yenilemiş, transfer çalışmaları kapsamında, genç orta saha oyuncusu Abdullah Aydın ile sözleşme imzalamıştır.
Profesyonel futbolcularımızdan Ahmet Gülay, Aytemiz Alanyaspor'a; Kerem Kalafat, Giresunspor'a, Abdullah Aydın ise Altay'a geçici transfer olmuştur.
Futbolcularımıza yeni sezonda başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
- 29.08.2020
- Güncelleme: 29.08.2020 17:44
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan 3 imza ve ayrılıklar! Resmen açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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