Beşiktaş'tan 3 imza ve ayrılıklar! Resmen açıklandı

Beşiktaş resmi sitesinden, iki genç futbolcunun sözleşme yenilendiğini açıkladı ve Abdullah Aydın'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Öte yandan ise sözleşme uzatılan Ahmet Gülay, Alanyaspor'a, yeni transfer Abdullah Aydın, Altay'a ve Kerem Kalafat'ın ise Giresunspor'a kiralandığı belirtildi.



Beşiktaş'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, genç futbolcularımızdan Ahmet Gülay ile Serdar Saatçı'nın sözleşmelerini yenilemiş, transfer çalışmaları kapsamında, genç orta saha oyuncusu Abdullah Aydın ile sözleşme imzalamıştır.



Profesyonel futbolcularımızdan Ahmet Gülay, Aytemiz Alanyaspor'a; Kerem Kalafat, Giresunspor'a, Abdullah Aydın ise Altay'a geçici transfer olmuştur.



Futbolcularımıza yeni sezonda başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.