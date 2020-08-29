Beşiktaş'tan 3 imza ve ayrılıklar! Resmen açıklandı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan 3 imza ve ayrılıklar! Resmen açıklandı

'tan 3 imza ve ayrılıklar! Resmen açıklandı

Beşiktaş'tan 3 imza ve ayrılıklar! Resmen açıklandı

, ve Serdar Saatçi ile sözleşme yenilendiğini açıklarken, genç orta saha oyuncusu 'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Öte yandan Beşiktaş'ta üç genç oyuncu farklı takımlara kiralık olarak gönderildi.

resmi sitesinden, iki genç futbolcunun sözleşme yenilendiğini açıkladı ve 'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Öte yandan ise sözleşme uzatılan , 'a, yeni Abdullah Aydın, Altay'a ve 'ın ise Giresunspor'a kiralandığı belirtildi.

Beşiktaş'ın yaptığı açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, genç futbolcularımızdan Ahmet Gülay ile Serdar Saatçı'nın sözleşmelerini yenilemiş, transfer çalışmaları kapsamında, genç orta saha oyuncusu Abdullah Aydın ile sözleşme imzalamıştır.

Profesyonel futbolcularımızdan Ahmet Gülay, Aytemiz Alanyaspor'a; Kerem Kalafat, Giresunspor'a, Abdullah Aydın ise Altay'a geçici transfer olmuştur.

Futbolcularımıza yeni sezonda başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

  1. 29.08.2020
  2. Güncelleme: 29.08.2020 17:44
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'tan 3 imza ve ayrılıklar! Resmen açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA