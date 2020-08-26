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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Lens’ten 3 gol, 1 asist!

Lens’ten 3 gol, 1 asist!

Yenen 3 gol de Hollandalı futbolcunun kanadından geldi Lens’in tek olumlu hareketi ’in gol pasını vermesiydi.

'ın Hollandalı futbolcusu , PAOK karşısında yokları oynadı. Geçen sezn birkaç maçta sağ bek oynayan Lens, teknik direktör tarafından dün de bu bölgede görevlendirildi. Tecrübeli futbolcu, yaptığı hatalarla saç baş yoldururken, ilk yarıda yenen 3 gol de onun kanadından geldi. Siyah- beyazlının tek olumlu hareketi ise Cyle 'in attığı golde verdiği şık pas oldu. İkinci yarıda sağ öne geçen Lens, genel performansı ile sınıfta kaldı. Jeremain, Beşiktaşlı taraftarların eleştirilerinden de yine nasibini aldı. Sosyal medyada Lens için olumsuz yorumlar yapıldı.
  1. 26.8.2020
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