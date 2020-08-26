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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Welinton bildiğiniz gibi

Welinton bildiğiniz gibi

'ın yeni transferi Welinton geçen sezon formasıyla 4 penaltıya sebep olmuştu.

'ın yeni transferi Welinton geçen sezon formasıyla 4 penaltıya sebep olmuştu. 'de bu alanda ilk sırada yer alan Welinton kötü alışkanlığını terk edemedi. 31 yaşındaki Brezilyalı stoper sezonun ilk maçında penaltıya sebep oldu.

  1. 26.8.2020
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