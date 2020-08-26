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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Larin golle döndü

Larin golle döndü

Zulte Waregem macerası sonrası tekrar siyah-beyaz formayı giyen Kanadalı santrfor, ’ın tek golünü atan isimdi.

Geçen sezon Zulte'ye kiralanan Larin, dönüşünde golle başladı. Forvet transferi yapılamadığı için mücadeleye 11'de başlayan Kanadalı santrfor, siyah- beyazlıların tek golünü kaydeden isim oldu. Geçen sezon liginde attığı gollerle konuşulan Larin, böylece diğer isimlere göre lig için de bir adım öne çıktı. Tecrübeli futbolcu karşılaşma sonrası "Turu geçmek için elimizden geleni yaptı. Basit goller yedik ve basit goller kaçırdık. Umarım bundan sonra daha işi işler yaparız" diye konuştu
  1. 26.8.2020
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