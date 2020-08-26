Avrupa'ya devam
PAOK’a yenilerek Devler Ligi şansını 2. ön elemede kaybeden Kartal, şimdi Avrupa Ligi için mücadele edecek. Gruplara kalmak için 2 eleme oynayacak.
KURA ÇEKİMİ 1 EYLÜL'DE
Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne erkenden veda eden Kara Kartal, şimdi yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmeye çalışacak. Beşiktaş, gruplara kalmak için iki eleme maçı oynayacak. 3. ön eleme turuna çıkacak olan siyah-beyazlı takım, tur atlarsa play-off'lara kalacak, burada da başarılı olursa gruplara adını yazdıracak. 3. tur kura çekimi 1 Eylül'de yapılacak, maç ise 24 Eylül'de oynanacak. Play off maçı ise 1 Ekim'de.
- 26.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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