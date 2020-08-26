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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Avrupa'ya devam

Avrupa'ya devam

’a yenilerek Devler Ligi şansını 2. ön elemede kaybeden , şimdi için mücadele edecek. Gruplara kalmak için 2 eleme oynayacak.

, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda deplasmanda 'a 3-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Tek maç üzerinden oynanan karşılaşmaya çok kötü başlayan temsilcimiz, Tzolis'in 7 ve 24. dakikalardaki gollerine engele olamadı. 30'da da Pelkas Yunan ekibini rahatlatan golü kaydetti. Siyah-beyazlı ekibimizin tek sayısını ise Larin attı. Kanadalı forvet, 36. dakikada Lens'in pasında topu ağlara yolladı.

KURA ÇEKİMİ 1 EYLÜL'DE
Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne erkenden veda eden Kara , şimdi yoluna 'nde devam etmeye çalışacak. Beşiktaş, gruplara kalmak için iki eleme maçı oynayacak. 3. ön eleme turuna çıkacak olan siyah-beyazlı takım, tur atlarsa play-off'lara kalacak, burada da başarılı olursa gruplara adını yazdıracak. 3. tur kura çekimi 1 Eylül'de yapılacak, maç ise 24 Eylül'de oynanacak. Play off maçı ise 1 Ekim'de.
  1. 26.8.2020
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