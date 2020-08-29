Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transfer hedefi Nazım Sangare! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş Sangare bombası! Satın alma opsiyonlu kiralık...

Son dakika: 'ın yeni transfer hedefi !

Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transfer hedefi Nazım Sangare!

'ta son dakika transfer haberi... A Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, A Milli Futbol Takımı'mızın ve Antalyaspor'un formasını terleten için Akdeniz ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye transferinin ardından sağ bek arayışlarına devam eden 'ta gündemin 1. numaralı ismi oldu.

Antalyaspor'da forma giyen Milli yıldız için siyah beyazlılar, kısa süre içerisinde resmi teklifini iletecek.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
Öte yandan Beşiktaş'ın, Antalyaspor'a satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme teklif edeceği ifade edildi.

  1. 29.08.2020
  2. Güncelleme: 29.08.2020 17:03
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