Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transfer hedefi Nazım Sangare!
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... A Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, A Milli Futbol Takımı'mızın ve Antalyaspor'un formasını terleten Nazım Sangare için Akdeniz ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.
Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye transferinin ardından sağ bek arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta gündemin 1. numaralı ismi Nazım Sangare oldu.
Antalyaspor'da forma giyen Milli yıldız için siyah beyazlılar, kısa süre içerisinde resmi teklifini iletecek.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
Öte yandan Beşiktaş'ın, Antalyaspor'a satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme teklif edeceği ifade edildi.
- 29.08.2020
- Güncelleme: 29.08.2020 17:03
- Son dakika transfer haberi: Fatih Terim Deniz Türüç'ün transferini istiyor!
- Fenerbahçe'nin gündemindeki Mert Yılmaz Kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
- Son dakika: Beşiktaş'ta Enzo Roco'nun sözleşmesi feshediliyor!
- Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Mert Yılmaz'ı gündemine aldı
- Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transfer hedefi Nazım Sangare!
- Mustafa Cengiz'e sert sözler! "Atkı alın diyen bir başkan görmedim"
- Fenerbahçeli Enner Valencia'nın kaçırılan kız kardeşi Erci Valencia kurtarıldı! İZLE
- O isimle ilgili flaş sözler! "Golün her türlüsünü atar"
- Francisco Montero'da işlem tamam! Anlaşma sağlandı
- Fenerbahçe Valencia transferini bu video ile duyurdu
- Son dakika transfer haberleri: Galataaray'ın gündemindeydi! Fenerbahçe resmi teklifi yaptı
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yönetiminden flaş transfer kararı! O isim satılacak...
- Transfer haberi: Görüşmeler başladı! Fatih Terim'in gözdesi Fenerbahçe'ye
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Vedat Muriqi'de ortalık karıştı! Lazio transferi iptal mi?
- Transfere dev kaynak! Galatasaray'a 2 orta saha birden
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transfer hedefi Nazım Sangare! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.