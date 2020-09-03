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03 Eylül 2020, Perşembe
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'tan sakatlık açıklaması! ...

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! N'Koudou...

'ın özel bir turnuva olan 'ta karşı karşıya geldiği maçında sakatlanan 'nun son durumu belli oldu. Siyah-beyazlılar resmi sitesinden, 25 yaşındaki futbolcunun sakatlığıyla ilgili açıklamada bulundu.

Siyah-beyazlıların önceki gün Demir Grup ile 'ta oynadığı karşılaşmada sakatlanan Kevin 'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. 'ın internet sitesinde yayımlanan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Futbol Takımımızın D.G. Sivasspor ile oynadığı hazırlık maçında, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Georges N'Koudou'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol biceps femoris adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edilmiştir. N'Koudou'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

  1. 03.09.2020
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