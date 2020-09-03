Erdal Torunoğulları açıkladı! İşte Beşiktaş'ın gündemindeki forvetler - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
03 Eylül 2020, Perşembe
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Erdal açıkladı! İşte 'ın gündemindeki forvetler

Erdal Torunoğulları açıkladı! İşte Beşiktaş'ın gündemindeki forvetler

'ta futboldan sorumlu yönetici Erdal , forvet bölgesi için Vincent , Nikola Kalinic, ve Papiss Cisse ile ilgilendiklerini resmen açıkladı.

Futbol Şube Sorumlusu Erdal , Beşiktaş'ın gündemiyle ilgili NTV'ye konuştu.

Transfer gündeminde forvet isimlerini açıklayan Torunoğulları, "Kalinic, , ve Cisse gündemimizde olan futbolcular. Kalinic için Atletico Madrid'e teklifimizi yaptık. Ze Luis ve Cisse de transfer listemizde bulunuyor. Bu isimlerden hangisini kadromuza katacağımızı henüz söyleyemem. En iyi şartlarda, en doğru ismi tranfser etmek istiyoruz" dedi.

FLAŞ ABOUBAKAR AÇIKLAMASI!

Geçmiş yıllarda Beşiktaş'ta oynayan ve yeniden transfer gündemine dahil edilen Vincent Aboubakar ile ilgili ise siyah-beyazlı yönetici, "Aboubakar Porto'dan bedelsiz ayrılabilir. Kendisi ile görüştük. Eğer Aboubakar'da karar kılarsak, her futbolcu için uyguladığımız sağlık kontrollerinden geçecek. Aboubakar'a sakatlığı devam ediyor gibi davranıp onu rencide etmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.

2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta top koşturan Vincent Aboubakar 19 gol 4 asistlik bir performans sergilemişti. Dizinden yaşadığı ciddi sakatlıkl nedeniyle son 2 sezonda 21 maça çıkan Aboubakar, 6 kez fileleri havalandırdı.

  1. 03.09.2020
  2. Güncelleme: 03.09.2020 16:35
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