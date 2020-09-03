Erdal Torunoğulları açıkladı! İşte Beşiktaş'ın gündemindeki forvetler
Beşiktaş'ta futboldan sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, forvet bölgesi için Vincent Aboubakar, Nikola Kalinic, Ze Luis ve Papiss Cisse ile ilgilendiklerini resmen açıkladı.
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları, Beşiktaş'ın transfer gündemiyle ilgili NTV'ye konuştu.
Transfer gündeminde forvet isimlerini açıklayan Torunoğulları, "Kalinic, Ze Luis, Aboubakar ve Cisse gündemimizde olan futbolcular. Kalinic için Atletico Madrid'e teklifimizi yaptık. Ze Luis ve Cisse de transfer listemizde bulunuyor. Bu isimlerden hangisini kadromuza katacağımızı henüz söyleyemem. En iyi şartlarda, en doğru ismi tranfser etmek istiyoruz" dedi.
FLAŞ ABOUBAKAR AÇIKLAMASI!
Geçmiş yıllarda Beşiktaş'ta oynayan ve yeniden transfer gündemine dahil edilen Vincent Aboubakar ile ilgili ise siyah-beyazlı yönetici, "Aboubakar Porto'dan bedelsiz ayrılabilir. Kendisi ile görüştük. Eğer Aboubakar'da karar kılarsak, her futbolcu için uyguladığımız sağlık kontrollerinden geçecek. Aboubakar'a sakatlığı devam ediyor gibi davranıp onu rencide etmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.
2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta top koşturan Vincent Aboubakar 19 gol 4 asistlik bir performans sergilemişti. Dizinden yaşadığı ciddi sakatlıkl nedeniyle son 2 sezonda 21 maça çıkan Aboubakar, 6 kez fileleri havalandırdı.
- 03.09.2020
- Güncelleme: 03.09.2020 16:35
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Erdal Torunoğulları açıkladı! İşte Beşiktaş'ın gündemindeki forvetler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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