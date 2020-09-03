Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Nazım Sangare çalımı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
03 Eylül 2020, Perşembe
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Son dakika haberi: 'tan 'ye çalımı!

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Nazım Sangare çalımı!

Sağ bek arayışlarını sürdüren ve , 'nin transferinde karşı karşıya gelmişti. A Milli futbolcunun transferinde 'nin bizzat devreye girdiği ve Başkanı ile masaya oturacağı belirtildi.

ekiplerinden Fraport TAV 'un 26 yaşındaki defans oyuncusu , kırmızı beyazlılarda transferde en çok konuşulan futbolcu oldu.

ve ile adı anılan Sangare'ye yönelik teklifleri değerlendiren kırmızı beyazlı yöneticiler, milli futbolcunun, takımdan ayrılması halinde kulübe kazanç sağlamasını hedefliyor. Nazım Sangare için yapılan görüşmelerde Beşiktaş ön plana çıktı.

SANGARE BEŞİKTAŞ'A YAKIN!
Deneyimli futbolcunun transferi konusunda iki kulüp yöneticilerinin olumlu geçen ilk görüşmesinin ardından Fraport TAV Antalyaspor Başkanı ile Beşiktaş Başkanı bir araya gelecek. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Sangare'nin Beşiktaş'a daha yakın olduğu öğrenildi.



Fraport TAV Antalyaspor'a 2017'de 'nın 3. lig ekiplerinden Osnabrück'ten 250 bin dolara edilen Nazım Sangare, performansıyla milli takıma kadar yükseldi. Defansın sağında başarıyla görev yapan milli futbolcu, 2019-2020 Süper Lig sezonunda 23 maçta forma giydi. Oynadığı karşılaşmalarda 1 gol atıp, 1 gol pası veren Sangare, akan oyunda 16 isabetli orta, 29 şut pası ve 25 çalımla hücuma katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu yüzde 82 top kapma oranı ve 58 pas arası (rakibin pas yolunu önceden sezip topun gidiş yoluna girerek kazanılan top) ile başarılı bir sezon geçirdi.

  1. 03.09.2020
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