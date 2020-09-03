Marsilya’dan Ljajic’e kanca! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
03 Eylül 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın yıldızına flaş talip! Resmi teklif yolda...

’dan Ljajic’e kanca!

Marsilya’dan Ljajic’e kanca!

Yeni sezon için hazırlıklarına tam gaz devam eden 'ta oyuncu 'e flaş bir talip çıktı. Beşiktaş’ın Sırp oyuncusunu kadroya katmak isteyen oyuncuya kısa süre içerisinde resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

'ta aldığı yüksek maaş nedeniyle gönderilmesi planlanan 'e Fransız takımlarından 'nın talip olduğu ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre; Marsilyalı yetkililerin Adem için resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Yönetimi'nin teklifi beklediği ve oyuncuyu satarak rahatlamak istediği öne sürüldü.

2 SEZONDA 16 GOL ATTI
Beşiktaş'ın satmaya çalıştığı Adem Ljajic 2 sezonda çıktığı 61 resmi karşılaşmada 16 gol, 20 asistlik bir performans sergiledi. Adem için resmi teklif bekleniyor.

  1. 03.09.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Marsilya’dan Ljajic’e kanca! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA