Marsilya’dan Ljajic’e kanca!
Yeni sezon için hazırlıklarına tam gaz devam eden Beşiktaş'ta Sırp oyuncu Adem Ljajic'e flaş bir talip çıktı. Beşiktaş’ın Sırp oyuncusunu kadroya katmak isteyen Marsilya oyuncuya kısa süre içerisinde resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş'ta aldığı yüksek maaş nedeniyle gönderilmesi planlanan Adem Ljajic'e Fransız takımlarından Marsilya'nın talip olduğu ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre; Marsilyalı yetkililerin Adem için resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Yönetimi'nin teklifi beklediği ve Sırp oyuncuyu satarak rahatlamak istediği öne sürüldü.
2 SEZONDA 16 GOL ATTI
Beşiktaş'ın satmaya çalıştığı Adem Ljajic 2 sezonda çıktığı 61 resmi karşılaşmada 16 gol, 20 asistlik bir performans sergiledi. Adem için resmi teklif bekleniyor.
- 03.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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