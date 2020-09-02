Beşiktaş Francisco Montero'yu resmen açıkladı

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, İspanyol stoper Francis Montero'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. 21 yaşındaki genç stoper geçtiğimiz sezonu Deportivo La Coruna'da geçirdi ve 31 maçta forma giydi.Montero, profesyonel kariyeri boyunca ise 79 maçta forma giydi ve 1 asistlik performans gösterdi.

SÖZLEŞME 1 YILLIK

Siyah beyazlılar, İspanyol stoper ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Siyah beyazlı ekip transferi resmi twitter hesabından bu videoyla duyurdu:



Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Monter'nun ilk açıklamaları:

Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero:



"Beşiktaş'a bana güvendiği için çok teşekkür ediyorum. Ben de çıkış yaparak karşılığını vermek istiyorum."pic.twitter.com/Qa9fWfTq3t — Fotomaç (@fotomac) September 2, 2020

Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamadan İspanyol futbolcu Francisco Montero'nun sağlık kontrolünden geçtiğini açıkladı. İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:Beşiktaş, Montero transferini açıklamadan önce sosyal medya hesabından gözlük emojisi paylaşmıştı.





FRANCISCO MONTERO KİMDİR?



Hem savunmanın solunda hem de stoper pozisyonunda oynayabilen Montero, gençliğine rağmen hayli tecrübeli. Geçtiğimiz sezonu Deportivo'da kiralık olaraqk geçiren Montero, sözleşmesinin bitmesinin ardından Atletico Madrid'e dönmüştü.



21 yaşındaki oyuncu, 2019/2020 sezonunda 31 resmi maça çıktı ve takımına 1 asistlik katkı sağladı..