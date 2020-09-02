Beşiktaş Francisco Montero'yu resmen açıkladı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden Beşiktaş, yıldız oyuncu Francisco Montero'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, İspanyol stoper Francis Montero'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. 21 yaşındaki genç stoper geçtiğimiz sezonu Deportivo La Coruna'da geçirdi ve 31 maçta forma giydi.Montero, profesyonel kariyeri boyunca ise 79 maçta forma giydi ve 1 asistlik performans gösterdi.
SÖZLEŞME 1 YILLIK
Siyah beyazlılar, İspanyol stoper ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.
Siyah beyazlı ekip transferi resmi twitter hesabından bu videoyla duyurdu:
?? Beşiktaş'a hoş geldin Francisco Montero pic.twitter.com/LWv2XXKaJS— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 2, 2020
Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Monter'nun ilk açıklamaları:
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero:— Fotomaç (@fotomac) September 2, 2020
"Beşiktaş'a bana güvendiği için çok teşekkür ediyorum. Ben de çıkış yaparak karşılığını vermek istiyorum."pic.twitter.com/Qa9fWfTq3t
Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamadan İspanyol futbolcu Francisco Montero'nun sağlık kontrolünden geçtiğini açıkladı. İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:
Yeni transferimiz Francisco Montero, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Montero, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
PAYLAŞIM YAPILMIŞTI
Beşiktaş, Montero transferini açıklamadan önce sosyal medya hesabından gözlük emojisi paylaşmıştı.
FRANCISCO MONTERO KİMDİR?
Hem savunmanın solunda hem de stoper pozisyonunda oynayabilen Montero, gençliğine rağmen hayli tecrübeli. Geçtiğimiz sezonu Deportivo'da kiralık olaraqk geçiren Montero, sözleşmesinin bitmesinin ardından Atletico Madrid'e dönmüştü.
21 yaşındaki oyuncu, 2019/2020 sezonunda 31 resmi maça çıktı ve takımına 1 asistlik katkı sağladı..
- 02.09.2020
- Güncelleme: 02.09.2020 23:40
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş Francisco Montero'yu resmen açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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