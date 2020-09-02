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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Francisco 'yu resmen açıkladı

Beşiktaş Francisco Montero'yu resmen açıkladı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden , yıldız oyuncu Francisco 'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. İşte detaylar...

Transfer çalışmalarına devam eden , İspanyol stoper Francis 'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. 21 yaşındaki genç stoper geçtiğimiz sezonu Deportivo La Coruna'da geçirdi ve 31 maçta forma giydi.Montero, profesyonel kariyeri boyunca ise 79 maçta forma giydi ve 1 asistlik performans gösterdi.

SÖZLEŞME 1 YILLIK
Siyah beyazlılar, İspanyol stoper ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Siyah beyazlı ekip transferi resmi twitter hesabından bu videoyla duyurdu:


Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Monter'nun ilk açıklamaları:

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamadan İspanyol futbolcu Francisco Montero'nun sağlık kontrolünden geçtiğini açıkladı. İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

Yeni transferimiz Francisco Montero, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Montero, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.



PAYLAŞIM YAPILMIŞTI
Beşiktaş, Montero transferini açıklamadan önce sosyal medya hesabından gözlük emojisi paylaşmıştı.

Atletico Madrid will Eigengewächs Montero verleihen: Köln und Augsburg in der Verlosung | german_site

FRANCISCO MONTERO KİMDİR?

Hem savunmanın solunda hem de stoper pozisyonunda oynayabilen Montero, gençliğine rağmen hayli tecrübeli. Geçtiğimiz sezonu Deportivo'da kiralık olaraqk geçiren Montero, sözleşmesinin bitmesinin ardından Atletico Madrid'e dönmüştü.

21 yaşındaki oyuncu, 2019/2020 sezonunda 31 resmi maça çıktı ve takımına 1 asistlik katkı sağladı..

  1. 02.09.2020
  2. Güncelleme: 02.09.2020 23:40
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