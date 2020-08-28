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28 Ağustos 2020, Cuma
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Son dakika: transferinde sona yaklaştı

Son dakika: Beşiktaş Gökhan Töre transferinde sona yaklaştı

Son dakika haberine göre; , transferinde sona yaklaştı. Yıldız futbolcu şu an ’nde Beşiktaş yönetimiyle görüşüyor.

Yeni sezon kapsamında çalışmalarını sürdüren 'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, transferinde sona yaklaştı. Yıldız futbolcu şu an 'nde Beşiktaş yönetimiyle görüşüyor.

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  1. 28.08.2020
  2. Güncelleme: 28.08.2020 18:23
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