Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan transfer sözü! "Gerekeni yapacağız" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaşlı yöneticiden transfer sözü! "Gerekeni yapacağız"

'dan sözü! "Gerekeni yapacağız"

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan transfer sözü! "Gerekeni yapacağız"

, maçı ve gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Kocadağ, "Listemizde isimler var. Alternatifler de hazır. Hocamız kimi siterse gereğini yapacağız" diye konuştu.

, maçı öncesi Spor'a yaptığı açıklamada takımın genel durumunu ve transferlerle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Kocadağ, "Ayrılmasını düşündüğümüz oyuncular var. Ayrılma gerçekleştiği zaman anlaştığımız oyuncularla hemen gereken takviyeyi yaparız. Listemizde isimler var zaten. Alternatifler de hazır. Hocamız kimi isterse gerekeni yapacağız." dedi.

"DIŞİŞLERİ BAKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Selanik seyahatinde kendilerine her konuda yardımcı olduğunu belirten Emre Kocadağ, "'da gayet iyi karşılandık, Dışişleri Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Eksiklerimize rağmen takım iyi durumda. Kağıt üzerinde şansların eşit olduğu bir maç oynayacağız." ifadesini kullandı.

  1. 24.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan transfer sözü! "Gerekeni yapacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA