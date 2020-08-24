Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan transfer sözü! "Gerekeni yapacağız"
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, PAOK maçı ve transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Kocadağ, "Listemizde isimler var. Alternatifler de hazır. Hocamız kimi siterse gereğini yapacağız" diye konuştu.
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, PAOK maçı öncesi TRT Spor'a yaptığı açıklamada takımın genel durumunu ve transferlerle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.
Kocadağ, "Ayrılmasını düşündüğümüz oyuncular var. Ayrılma gerçekleştiği zaman anlaştığımız oyuncularla hemen gereken takviyeyi yaparız. Listemizde isimler var zaten. Alternatifler de hazır. Hocamız kimi isterse gerekeni yapacağız." dedi.
"DIŞİŞLERİ BAKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Selanik seyahatinde kendilerine her konuda yardımcı olduğunu belirten Emre Kocadağ, "Yunanistan'da gayet iyi karşılandık, Dışişleri Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Eksiklerimize rağmen takım iyi durumda. Kağıt üzerinde şansların eşit olduğu bir maç oynayacağız." ifadesini kullandı.
- 24.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan transfer sözü! "Gerekeni yapacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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