Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
Beşiktaş, Tyler Boyd'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, "Tyler Boyd’un MR görüntülemesinde, arka çapraz bağında zorlanma tespit edilmiştir. Tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş, Tyler Boyd'un sol diz arka çapraz bağında zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
Futbol Takımımızın dün (27 Ağustos) BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman sırasında, aldığı darbe neticesinde sol dizinde ağrı meydana gelen futbolcumuz Tyler Boyd'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, arka çapraz bağında zorlanma tespit edilmiştir.
Tyler Boyd'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
- 28.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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