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28 Ağustos 2020, Cuma
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'tan sakatlık açıklaması!

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

, 'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, "Tyler Boyd’un MR görüntülemesinde, arka çapraz bağında zorlanma tespit edilmiştir. Tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

, 'un sol diz arka çapraz bağında zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol Takımımızın dün (27 Ağustos) BJK 'nde gerçekleştirdiği antrenman sırasında, aldığı darbe neticesinde sol dizinde ağrı meydana gelen futbolcumuz Tyler Boyd'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, arka çapraz bağında zorlanma tespit edilmiştir.

Tyler Boyd'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

  1. 28.08.2020
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