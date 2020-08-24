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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş PAOK'un hocasından Beşiktaş'a büyük övgü!

Teknik Direktörü : çok büyük bir takım

PAOK Teknik Direktörü Abel Ferreira: Beşiktaş çok büyük bir takım

'ın, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda salı akşamı karşılaşacağı 'ta , maç öncesi açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlılara övgüler yağdıran Portekizli teknik adam, "Beşiktaş çok büyük bir takım. Yarın bizi zor bir maç bekliyor, oyunun her anında, her pozisyonunda maçı ne kadar istediğimizi belli etmemiz lazım" dedi.

Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda yarın temsilcimiz 'ı konuk edecek olan ekibi 'ta ve futbolcusu Dimitris Pelkas basın toplantısında konuştu.

İlk olarak konuşan Yunanlı futbolcu Pelkas, "Yarınki maçın önemini biliyoruz. Özellikle geçen sene Avrupa'ya katılamamış olmanın verdiği maddi ve manevi sıkıntılar yüzünden yarınki maçın önemini daha da arttı. PAOK'un bu sene Avrupa kupalarına katılması için elimizden geleni yapacağız. Ayrıca maçın tek taraflı olması bizim için bir avantaj. Yarınki maçta en az hata yapan taraf avantajlı olacak" dedi.

ABEL FERREIRA: BEŞİKTAŞ ÇOK BÜYÜK BİR TAKIM
Teknik direktör Abel Ferreira ise, Beşiktaş'ın çok büyük bir takım olduğunun farkında olduklarını ifade ederek, "Beşiktaş çok büyük bir takım. Teknik direktör değişikliği yapmadılar, bu da onların aynı sistemde oynayacakları anlamına geliyor. Yarın bizi zor bir maç bekliyor, oyunun her anında, her pozisyonunda maçı ne kadar istediğimizi belli etmemiz lazım. Yarınki maça hem mental, hem fiziksel anlamda çok iyi hazırlandık. Maçta taktiksel disiplinimize sadık kalarak ve en önemlisi sabırla belirlediğimiz oyun planına göre oynamamız gerekiyor." dedi.

Portekizli çalıştırıcı sözlerini şöyle sürdürdü: Şampiyonlar Ligi'nden gelecek paraya da kulüp olarak gerçekten ihtiyacımız var. Bunun için bütün takım ve teknik ekip yarınki maça final gözüyle bakıyoruz. Dolayısıyla takım halinde kalitemizi ve isteğimizi de sahaya yansıtabilirsek tek maçın verdiği avantajla tur atlayacağımıza inanıyorum.

  1. 24.08.2020
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