Beşiktaş'tan flaş kombine kararı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
02 Eylül 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan flaş kombine kararı!

'tan flaş kararı!

Beşiktaş'tan flaş kombine kararı!

ekiplerinden , bu sezon pandemiden dolayı uygulanacak olan %30 seyirci kuralı nedeniyle iç saha maçlarında satışı olmayacağını açıkladı.

Kulübü, futbol takımının yeni sezondaki maçları için bilet satışı yapmama kararı aldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ekim ayından itibaren müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınması planı hatırlatılarak, "Yönetim kurulumuz yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde, futbol A takımımızın iç saha maçları için kombine satışı yapılmamasına, 'ta oynanacak her ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması için tek maçlık bilet satışına karar vermiştir." denildi.

Eski kombine sahiplerine tek maçlık bilet satışlarında öncelik hakkı verileceği vurgulanırken, şu ifadeler kullanıldı:

"Vodafone Park açıldığından beri son 4 ve son 3 sezonda kombine satın almış taraftarlarımız, tek maçlık biletlerin satışa sunulacağı ilk gün, son 2 ve son sezon kombine satın almış taraftarlarımız ise ikinci gün öncelikli olarak bilet satın alma hakkına sahip olacaktır. Tek maçlık biletlerin satışa sunulmasının üçüncü gününde, yukarıdaki kriterlere uymayan taraftarlarımız için 800 adet bilet satışa çıkarılacaktır. 2019-20 sezonunda Vodafone Park'ta kombinesi olan taraftarlarımızın kombine yenileme hakları, 2021-22 sezonuna devredilmiştir."

  1. 02.09.2020
  2. Güncelleme: 02.09.2020 15:13
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'tan flaş kombine kararı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA