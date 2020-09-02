Beşiktaş'tan flaş kombine kararı!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, bu sezon pandemiden dolayı uygulanacak olan %30 seyirci kuralı nedeniyle iç saha maçlarında kombine satışı olmayacağını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, futbol takımının yeni sezondaki maçları için kombine bilet satışı yapmama kararı aldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun ekim ayından itibaren müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınması planı hatırlatılarak, "Yönetim kurulumuz yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde, futbol A takımımızın iç saha maçları için kombine satışı yapılmamasına, Vodafone Park'ta oynanacak her Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması için tek maçlık bilet satışına karar vermiştir." denildi.
Eski kombine sahiplerine tek maçlık bilet satışlarında öncelik hakkı verileceği vurgulanırken, şu ifadeler kullanıldı:
"Vodafone Park açıldığından beri son 4 ve son 3 sezonda kombine satın almış taraftarlarımız, tek maçlık biletlerin satışa sunulacağı ilk gün, son 2 ve son sezon kombine satın almış taraftarlarımız ise ikinci gün öncelikli olarak bilet satın alma hakkına sahip olacaktır. Tek maçlık biletlerin satışa sunulmasının üçüncü gününde, yukarıdaki kriterlere uymayan taraftarlarımız için 800 adet bilet satışa çıkarılacaktır. 2019-20 sezonunda Vodafone Park'ta kombinesi olan taraftarlarımızın kombine yenileme hakları, 2021-22 sezonuna devredilmiştir."
- 02.09.2020
- Güncelleme: 02.09.2020 15:13
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan flaş kombine kararı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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